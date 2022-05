Bier drinken om Oekraïne te steunen, brouwerijen actief in Brew for Ukraine

"Het smaakt hier lekkerder dan uit onze eigen brouwerij", zegt Oksana Nesterenko, die in Oekraïne en nu in België de kwaliteit van het bier en de ingrediënten in de gaten houdt. Ze is blij dat het bier nu een internationale markt krijgt. "Al zijn de blikken wat klein. Wij verkopen het in blikken van een halve liter."

Een deel van het personeel dat in Oekraïne werkt, is naar België gevlucht. Ze werkten daar mee aan het brouwproces.

Drie brouwerijen in Oekraïne zijn eigendom van AB Inbev. Vanwege de oorlog ligt het werk stil. Het bedrijf besloot de productie naar Leuven te verplaatsen en verkoopt het bier de komende maanden onder meer in Nederlandse supermarkten en cafés. De opbrengst gaat volledig naar goede doelen, belooft het bedrijf. Er wordt ingezet op een donatie van minimaal 5 miljoen euro.

Een van de grootste bierbrouwers ter wereld, AB Inbev, brouwde de afgelopen weken in Leuven bier dat normaal gesproken in Oekraïne wordt gebrouwen: Chernigivske. In Leuven zijn een kleine 2 miljoen blikken Chernigivske geproduceerd. Het is het populairste pils van Oekraïne en afkomstig uit de stad Tsjernihiv in het noorden van het land. In het begin van de oorlog werd de stad verschillende keren door Russen gebombardeerd.

Ook bij kleinere brouwerijen zijn verschillende acties gestart onder de naam Brew for Ukraine. Het idee is om een speciaal bier te brouwen waarvan de opbrengt naar goede doelen gaat. In België doen verschillende brouwerijen daaraan mee, in Nederland heeft zich vooralsnog één brouwerij daarbij aangesloten: brouwerij De Man uit Tilburg. Die werkt bij het brouwen van het 'bier voor Oekraïne' samen met een Belgische brouwerij.

"Hoe klein we ook zijn, we wilden toch ons steentje bijdragen", zegt Kiki van Beerendonk, de vrouw achter brouwerij De Man. "We hebben een chocolade stout gebrouwen van 10 procent. Het was redelijk snel uitverkocht. We hebben 720 euro opgehaald en we zijn nu aan het kijken aan welk goed doel we dit gaan doneren."

Over het type bier is even nagedacht. "Normaliter brouwen we een Russian imperial stout. We kregen de opmerking dat het goed is dat we daar niet voor hebben gekozen. Dat zou een beetje pijnlijk zijn geweest."

Weinig animo in Nederland

In Groot-Brittannië doen tientallen brouwerijen mee met de actie, in België een handvol en in Nederland dus slechts één. "Ik weet niet zo goed waarom het enthousiasme in Nederland nog niet zo groot is. Bij black lives matter is er ook een origineel bier voor gebrouwen en er was vrijwel geen enkele brouwerij in Nederland die daaraan meedeed. In Nederland zijn we niet zo happig om een bier te brouwen, gewijd aan een bepaald doel."

Of er meer bier gebrouwen gaat worden is nog de vraag. "We moeten ook geld investeren om het te kunnen brouwen. En we zijn maar klein."