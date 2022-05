Wekdienst 9/5: Dag van de Overwinning in Rusland • Marengo-proces voortgezet in de Bunker

Goedemorgen! Vandaag wordt in Rusland de Dag van de Overwinning gevierd. Vanwege de oorlog in Oekraïne wordt internationaal met spanning gewacht op de toespraak van president Poetin. En in 'de Bunker' gaat het Marengo-proces verder.

Eerst het weer: vandaag is het zonnig, slechts af en toe trekken er enkele sluierwolken over. Het wordt maximaal 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 in Limburg.

weerkaart 9 mei - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Rusland viert de Dag van de Overwinning, waarop de overwinning van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland wordt herdacht. Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn alle ogen gericht op de toespraak van de Russische president Poetin. Die kun je vanochtend live volgen op NOS.nl en in de app.

In 'de Bunker', de zwaarbeveiligde rechtbank in Amsterdam, gaat het Marengo-proces verder. Het proces focust zich vandaag op Saïd R. (49), de vermeende rechterhand van hoofdverdachte Ridouan Taghi. Hij werd in februari 2020 gearresteerd in Colombia en in december vorig jaar aan Nederland uitgeleverd.

De 38-jarige man uit Oud-Alblas die wordt verdacht van de fatale schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam, wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Het kabinet gaat met de oppositie in gesprek over de Voorjaarsnota, waarin voorstellen staan om de begroting voor dit jaar aan te passen. Het kabinet moet op zoek naar miljarden om onvoorziene uitgaven te dekken, zoals de compensatie van de hoge energieprijzen.

De winnaar van de Libris Literatuurprijs wordt bekendgemaakt door juryvoorzitter Ahmed Aboutaleb. Op de shortlist staan Nico Dros, Mariken Heitman, Auke Hulst, Deniz Kuypers, Renée van Marissing en Lisa Weeda. Wat heb je gemist? VN-chef Antonio Guterres heeft geschokt gereageerd op het bombardement van een school in Oekraïne. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft de aanval zaterdag aan zeker 60 mensen het leven gekost. Guterres benadrukte dat burgers en burgerdoelen volgens het internationaal oorlogsrecht altijd gespaard moeten worden. In de school in Bilohorivka, in de regio Loegansk, schuilden volgens de Oekraïense autoriteiten negentig mensen voor het oorlogsgeweld. Na het bombardement brak brand uit en stortte de school in. Ander nieuws uit de nacht Kantoor anti-abortuskliniek in Wisconsin in VS in brand gestoken: in het pand waren geen mensen aanwezig en de brandweer kon de brand snel blussen. In de VS is het debat over het abortusrecht opnieuw opgelaaid, nu dat federale recht mogelijk verdwijnt.

Vier aanhoudingen na schietpartij vanuit auto in Rotterdam: getuigen meldden dat er vanuit een auto op de Geuzenlaan in Rotterdam-West werd geschoten op een andere auto. Eén betrokkene zou gewond zijn geraakt.

Zeker 35 doden bij aanval op Congolese goudmijn: De aanval gebeurde in een provincie in het noordoosten van het Afrikaanse land. Rebellen van de gewapende groep Codeco zouden achter de aanval zitten en de opbrengst van de goudwinning hebben buitgemaakt. En dan nog even dit De Oekraïense president Zelensky heeft medailles uitgereikt aan mensen die helpen bij het verwijderen van mijnen uit delen van het land. Maar niet alleen mensen, ook dieren werden in het zonnetje gezet. Zo kreeg de hond Patron een medaille omdat hij regelmatig met een speciaal team op pad gaat om explosieven op te sporen:

Oekraïense speurhond Patron krijgt medaille voor opsporen van mijnen - NOS