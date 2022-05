Alle ogen op Rusland; wat kan je verwachten van Poetins toespraak?

In Rusland is het vandaag een belangrijke dag. Het land herdenkt de overwinning van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland. De Russische president Poetin hield al in 2000 voor het eerst een toespraak op 9 mei, de Dag van de Overwinning. Maar door de oorlog in Oekraïne heeft de Russische feestdag dit jaar een extra lading; alle ogen zijn daarom gericht op de grootmacht. Wat Poetin gaat zeggen in zijn toespraak is nog niet duidelijk, maar er wordt wel volop over gespeculeerd.

Een hardnekkig gerucht is dat Poetin in plaats van een "militaire operatie" nu voor het eerst een oorlog uitroept. Dat zou kunnen betekenen dat officieel dienstplichtigen ingezet gaan worden en de Russische troepenmacht aanzienlijk vergroot kan worden. Buitenlandminister Lavrov leek dat eerder tegen te spreken. Hij zei dat het leger zich niet gaat aanpassen aan een specifieke datum, inclusief 9 mei.

Overwinning uitroepen

Het kan ook zijn dat Poetin nieuwe militaire doelen gaat aankondigen, of dat hij een overwinning uitroept in de Donbas, de oostelijke regio in Oekraïne, of in Marioepol.