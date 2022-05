Zeker 35 doden bij aanval op Congolese goudmijn

Bij een aanval op een goudmijn in Congo zijn zeker 35 mensen gedood, onder wie een baby. Lokale autoriteiten melden dat aan persbureau AFP. De aanval gebeurde in de provincie Ituri, in het noordoosten van het land.

Burgemeester Bikilisende van de gemeente Mongbwalu zegt dat 29 lichamen inmiddels zijn weggehaald bij de mijn. Nog eens zes verbrande lichamen zijn ter plaatse begraven. Een woordvoerder van het leger heeft bevestigd dat er een dodelijke aanval is geweest, maar wilde nog niets kwijt over het aantal slachtoffers.

Rebellen van de gewapende groep Codeco zouden achter de aanval zitten. Zij zouden de opbrengst van de goudwinning hebben buitgemaakt. Codeco heeft in het verleden vaker aanvallen in Ituri gepleegd. Vorige maand zouden zij 16 mensen hebben gedood bij een aanval op een kerk.

Vermisten

Omdat de mijn in een bebost deel van de provincie ligt, kwam hulp voor de slachtoffers te laat, aldus Bikilisende. De burgemeester houdt er rekening mee dat er nog meer lichamen gevonden zullen worden. Volgens hem zijn er nog slachtoffers in de mijnschachten gegooid. Ook zei hij dat er nog zeven vermisten zijn.

Volgens een andere lokale bron zouden er zeker vijftig doden zijn en zouden nog negen anderen zwaargewond zijn geraakt.

In het oosten van Congo vinden vaker aanvallen door milities plaats.