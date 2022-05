Toptalent Alcaraz dendert over Zverev heen en wint masterstoernooi Madrid

Er lijkt maar geen einde te komen aan het sprookje van tennistiener Carlos Alcaraz. In maart won hij zijn eerste masterstitel, afgelopen maand zegevierde hij op het gravel van Barcelona en zondag voegde hij daar wederom een masterstitel aan toe.

In Madrid was hij in de finale te sterk voor Alexander Zverev. Na twee sets (6-3, 6-1) en net iets meer dan een uur was de zege binnen voor de 19-jarige Alcaraz.