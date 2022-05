Van der Vaart assistent Van Gaal? 'Ideale rol, maar Davids kan het ook heel goed'

"Een verrassende keuze", noemt Pierre van Hooijdonk de benoeming van Edgar Davids tot de nieuwe assistent van Louis van Gaal bij het Nederlands elftal. "Ik had verwacht dat er een persoon neergezet zou worden met de intentie het trainersvak in te gaan als net gestopte international", vervolgt Van Hooijdonk in Studio Voetbal. De naam Robin van Persie, assistent bij Feyenoord, valt. Of Rafael van der Vaart? Laat die laatste nu net aan tafel zitten. "Voor mij een ideale rol", zegt Van der Vaart, momenteel interim-trainer bij het Deense Esbjerg fB. "Ik zou het goed kunnen invullen, maar Edgar kan dat ook heel goed. Prima. Ik heb niks nodig." Van der Vaart snapt dat juist de 49-jarige Davids Henk Fraser opvolgt. "Een goede keuze. Een paar jaar geleden had je het waarschijnlijk een domme keus gevonden, maar ik sprak hem laatst en hij is echt gegroeid. Deze rol, praten met spelers, zijn ervaring delen, dat kan hij heel goed."

"Groei? Waar heeft hij getraind dan?", vraagt Van Hooijdonk zich af. Als speler/trainer was 74-voudig international Davids tussen 2012 en 2014 actief bij Barnet op het vierde en vijfde niveau van Engeland. Zijn enige andere klus als hoofdtrainer was bij het Portugese Olhanense, op het derde niveau. Tussendoor was hij even assistent-trainer bij Telstar. Ibrahim Afellay sluit zich bij Van der Vaart aan. 'Een vakman als Van Gaal doet dit niet zomaar. Hij heeft een toegevoegde waarde, spreekt de taal van de jongens en kon zelf een aardig balletje trappen. Davids is de aangewezen persoon om iemand als Memphis Depay apart te nemen. Veel meer dan Danny Blind (de andere assistent van Van Gaal). Je moet elkaar aanvullen in de staf."

Edgar Davids en Rafael van der Vaart in 2004 op de training van Oranje - ANP