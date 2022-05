Verstappen moe en voldaan: 'Was heel zwaar, maar een ongelooflijk mooie dag'

Als drie moegestreden boksers zaten Max Verstappen, Charles Leclerc en Carlos Sainz in de coulissen van het Hard Rock Stadium. Het beeld vlak na de allereerste Grand Prix van Miami was veelzeggend over de omstandigheden van de race.

"Ik kan wel wat vocht gebruiken, en jullie denk ik ook", zei winnaar Verstappen na zijn race tegen zijn teamgenoten van Red Bull Racing. De omstandigheden in Florida waren dit weekend loodzwaar met temperaturen die boven de dertig graden uitkwamen, in combinatie met een hoge luchtvochtigheid.

"Het was zwaar, maar het was een ongelooflijk mooie zondag voor ons", aldus Verstappen. "Het is erg goed hoe we ons revancheren na de mislukte vrijdag."

Verstappen is na zijn tweede zege op rij, hij won op 24 april de Grand Prix van Emilia Romagna, tevreden hoe Red Bull Racing ervoor staat. "We hebben een goede auto en er zit nog veel meer potentie in, maar we moeten zorgen dat we betrouwbaarder worden."

'Red Bull momenteel sneller'

"Het was in fysiek opzicht een moeilijke race", verzuchtte ook Verstappens titelconcurrent Leclerc.

Hij rook in de race na een safetycarsituatie even een kans op de zege, maar een serieuze aanval op de koppositie bleef uit. "Op een gegeven moment dacht ik Max te kunnen pakken, maar Red Bull had vandaag het voordeel van de snelheid. Zij zijn momenteel sneller."

Verstappen deed in het kampioenschap goede zaken door het gat met Leclerc met acht punten te verkleinen. De Monegask leidt na vijf races de WK-stand met 104 punten, terwijl Verstappen op 85 punten staat.

"We worden nu opgejaagd, maar het maakt me niet uit of ik jager ben of opgejaagd wordt. Het is denk ik wel zo dat Red Bull ons op dit moment de baas is", aldus Leclerc.

Over twee weken reist het Formule 1-circuit weer naar Europa voor de Grand Prix van Spanje op zondag 22 mei.