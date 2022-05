Atlético geeft kampioen Real geen erehaag en pakt winst in Madrileense derby

Atlético Madrid heeft in de stadsderby tegen Real een tamelijk unieke zege geboekt (1-0). Het was pas de tweede keer deze eeuw dat Atlético in de competitie thuis te sterk was voor Real.

De toon was al ruim voorafgaand aan de Madrileense derby in Wanda Metropolitano gezet. Atlético-coach Diego Simeone had aangekondigd dat zijn spelers geen erehaag zouden vormen voor de kersverse landskampioen Real, zoals in Spanje min of meer gebruikelijk is.

"Ieder land heeft zijn eigen rituelen", aldus de Argentijn. "In Spanje hebben ze de erehaag, maar waar ik vandaan kom, doen we zoiets niet. We hebben respect voor Real Madrid, maar nog meer voor onze eigen supporters."

Real Madrid verzekerde zich vorig weekend van z'n 35ste landstitel en plaatste zich woensdag na een memorabele comeback tegen Manchester City voor de finale van de Champions League. Rodrygo, de man van twee goals in de slotfase van het duel met Engelse formatie, stond tegen Atlético in de basis van een veredeld B-team.

Penalty beslissend

Voor rust was de thuisploeg de baas en nadat Ángel Correa, Yannick Carrasco en Matheus Cunha kansen hadden laten liggen, benutte Carrasco, na een duwtje van Jesús Vallejo tegen Cunha, een penalty. Real meldde zich pas vlak voor rust aan het front, met schoten van Toni Kroos en Luka Jovic.

Na rust regende het kansen, de ene nog groter dan de andere. Casemiro, Marco Asensio, Federico Valverde en Vinícius Junior waren namens Real dicht bij een goal en Antoine Griezmann (drie enorme kansen), Cunha en Carrasco (paal) hadden moeten scoren voor Atlético. Maar meer treffers bleven uit.