Verstappen blijft in verhit slot van GP Miami Leclerc nipt voor en loopt verder in

Na de winst in de GP van Emilia Romagna twee weken geleden is hij de eerste coureur die twee races op rij wint dit seizoen. Door de overwinning in Miami en het rijden van de snelste raceronde, die een extra punt oplevert, loopt Verstappen verder in op WK-leider Leclerc.

Eenmaal op kop bouwde Verstappen zijn voorsprong gestaag uit. In de eerste sector was Leclerc met zijn Ferrari in het voordeel, maar de Red Bull van Verstappen rolde in de andere sectoren beter over het asfalt. Na 16 ronden zag Verstappen in zijn zijspiegels de Monegask - die toen al een keer bijna uit een bocht was geschoten - op ruim drie seconden.

Intussen zette Verstappen de snelste rondetijd van dat moment neer (1.33,866), alhoewel Leclerc zeer weinig toegaf (1.33,867).

Leclerc hield het na 25 ronden voor gezien op zijn medium-banden, Verstappen stapte twee rondjes later over op het harde rubber. En vanaf dat moment ging het allemaal net een tandje sneller vooraan.