AC Milan omzeilt lastige klip Hellas Verona en is weer koploper in Italië

AC Milan is weer over stadgenoot Internazionale naar de koppositie in de Serie A geklommen. De 'Rossoneri' maakten bij Hellas Verona een achterstand goed en wonnen, bij de hand genomen door uitblinker Rafael Leão, zonder veel problemen met 3-1. Met nog twee speelronden voor de boeg is de voorsprong twee punten.

Sandro Tonali, twee weken geleden op bezoek bij Lazio de maker van de winnende 2-1 in blessuretijd, dacht de score na een kwartier te openen. Hij troefde na een lange bal van achteruit Ivan Ilic af en schoof de bal beheerst in de verre hoek. Volgens de VAR was er echter een buitenspelgeval aan de goal voorafgegaan.

Even later bood Tonali met een fraaie een-twee Davide Calabria een prachtkans, maar de Milan-aanvoerder trof de voet van Hellas-doelman Lorenzo Montipo. Aan de andere kant van het veld deed een schot van Giovanni Simeone het thuispubliek opveren, maar het gejuich verstomde zodra men besefte dat de bal in het zijnet terecht was gekomen.