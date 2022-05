Wel of geen penalty? 'Schande dat zes scheidsrechters geen juiste beslissing nemen'

"Hoe is het mogelijk dat we zes scheidsrechters hebben rond dit beslissende duel in het landskampioenschap, die in de 94ste minuut niet in staat zijn de situatie te checken om de juiste beslissing te nemen? Ze hebben het scherm, alles, alle tijd om een beslissing te nemen."

Twintig minuten na het laatste fluitsignaal was Schmidt nog furieus. Hoe de PSV-coach de situatie zag? "Zoals u", kaatste Schmidt terug. "Was het een penalty?"

Roger Schmidt gaat het Nederlandse scheidsrechterskorps niet missen, na zijn vertrek bij PSV. Na het gelijkspel tegen Feyenoord had de Duitse coach alle moeite rustig te blijven, naar aanleiding van de beslissing van scheidsrechter Serdar Gözübüyük en de VAR om in de absolute slotfase een strafschop te geven vanwege een handsbal.

Schmidts gedachten gaan gelijk terug naar zondag 23 januari 2022, toen Ajax in Eindhoven PSV versloeg na een omstreden VAR-moment met Daley Blind. Was de bal wel of niet over de zijlijn? Door die overwinning nam Ajax de koppositie over. "Geef de schaal maar meteen aan Ajax", beet Schmidt de vierde official destijds toe langs de lijn.

Dat moment is Schimidt duidelijk nog niet vergeten. "Het is dezelfde situatie als tegen Ajax in januari, toen zij de tweede goal maakten. Zonder die goal en die van vandaag zouden we eerste staan."