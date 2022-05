Leipzig klimt naar vierde plaats, motor Bayern hapert na omstreden Ibiza-trip

RB Leipzig heeft in de strijd om tickets voor de Champions League optimaal geprofiteerd van de misstap van SC Freiburg tegen 1. FC Union Berlin (1-4). Na twee competitienederlagen op rij was Leipzig met 4-0 te sterk voor FC Augsburg en daarmee klommen de Saksen over Freiburg naar de vierde plaats.

Met ook nog de uitschakeling door Rangers in de halve finales van de Europa League achter de rug was RB Leipizg er veel aan gelegen om het tij te keren en in de Bundesliga die vierde plaats, die aan het einde van het seizoen recht geeft op deelname aan de Champions League, te pakken.