Bayern na omstreden Ibiza-trip niet langs degradatiekandidaat

Dankzij een 3-1 zege op Borussia Dortmund stelde Bayern op 23 april de tiende landstitel op rij veilig . Een week later verloor de kampioen met 3-1 van 1. FSV Mainz 05. Direct na dat duel pakte een deel van de spelersgroep het vliegtuig naar Ibiza voor een paar dagen ontspanning.

Landskampioen Bayern München is er zondag niet in geslaagd thuis te winnen van degradatiekandidaat VfB Stuttgart: 2-2. Het gelijkspel volgt op een omstreden trip naar het Spaanse eiland Ibiza van een deel van de selectie.

In Duitsland werd verontwaardigd gereageerd op de reis naar het Spaanse feesteiland terwijl de competitie nog bezig is. Technisch directeur Hasan Salihamidzic schaarde de trip onder de noemer "teambuilding" en ook trainer Julian Nagelsmann zag geen probleem: "Mijn spelers zijn oud en wijs genoeg om te beslissen. Ik ben hun vader niet."

Het gewenste effect van de "teambuilding" op Ibiza bleef uit. Via Serge Gnabry en Thomas Müller poetste de thuisploeg kort voor rust de vroege tegentreffer van de Portugees Tiago Tomás weg, maar in de 52ste minuut maakte Sasa Kalajdzic gelijk namens Stuttgart. De Fransman Kingsley Coman van Bayern kreeg ver in de blessuretijd nog rood.

Na afloop van de wedstrijd kreeg Bayern de schaal overhandigd voor het kampioenschap en werd er uitbundig feestgevierd.

Stuttgart kan het behaalde punt goed gebruiken. De ploeg staat op de zestiende plaats, die aan het einde van het seizoen het spelen van een play-off om promotie/degradatie tegen de nummer drie van de Tweede Bundesliga betekent.