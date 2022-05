Filipijnen naar de stembus: Ferdinand 'Bongbong' Marcos grote favoriet

In een vlekkeloze roze jurk neemt Imelda Marcos plaats op een met goud versierde bank, omringd door kostbare kunstwerken. "Ik moet altijd make-up op doen en me mooier maken. Want de armen zijn altijd op zoek naar een ster in het donker van de nacht", zegt de 92-jarige oud-first lady van de Filipijnen in de documentaire The Kingmaker uit 2019.

De film heet zo, omdat Imelda de aandacht niet meer op zichzelf gevestigd wil hebben. Het is haar zoon Ferdinand 'Bongbong' Marcos die morgen het hoogste ambt zou moeten veroveren. En als we de peilingen moeten geloven wordt Bongbong ook daadwerkelijk de nieuwe president van de Filipijnen.

Volgens de Filipijnse grondwet mogen presidenten maar één termijn aanblijven, en die van Rodrigo Duterte (sinds 2016 aan de macht) komt dit jaar ten einde.

Het is een lange weg geweest om terug aan de top te komen voor de familie Marcos. En Imelda is instrumenteel geweest in die comeback.

Autoritair bewind

Het dieptepunt voor de familie was in 1986, toen Imelda met haar man Ferdinand (senior) uit de Filipijnen werd verjaagd na een volksopstand. President Marcos had er een autoritair bewind op nagehouden waarbij duizenden doden vielen. Ook zou hij pakweg 10 miljard dollar hebben geplunderd uit de staatskas. Imelda dompelde zich onder in al die rijkdom. Zo stond ze bekend om haar collectie van 3000 paar extravagante schoenen.

Dictator Marcos stierf in ballingschap in Hawaï. Imelda en haar kinderen mochten terugkeren in 1991. Sindsdien zet Imelda alles op alles om terug te keren in het presidentiële paleis. Het speerpunt van die rehabilitatie is Ferdinand Marcos junior, bijgenaamd Bong Bong.