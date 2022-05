Boeken in de ban: rechts Amerika wint de strijd ook op school

Ook het onderwijs is nu doelwit: in verschillende staten komen striktere regels over wat er in de klas gezegd en onderwezen mag worden. Boeken over thema's als ras en lhbti verdwijnen uit de schoolbibliotheken.

Abortus wordt gezien als het belangrijkste onderwerp in die oorlog, maar rechts wint de afgelopen jaren ook op andere fronten terrein. Dat speelt zich vooral af in staten waar de Republikeinen het bestuur in handen hebben. Van transgender mensen die niet meer mogen meedoen aan sport op school, tot de volledige afschaffing van vergunningen om een wapen te mogen dragen.

Het was een politieke aardschok deze week, toen bleek dat het Hooggerechtshof in Washington op het punt staat het landelijk recht op abortus af te schaffen. Dat zou een onverwachte overwinning zijn voor conservatief Amerika, in de cultuuroorlog tussen links en rechts.

"Er is een gerichte campagne bezig door bepaalde politieke actiegroepen," zegt Nora Pelizzari van de Amerikaanse Coalition against Censorship. "Waarbij boeken worden verwijderd van scholen. Het zijn vooral boeken met thema's die leiden tot ongemak bij ouders."

Alarmbellen

Michael Butler maakte het zeer bont mee. De docent geschiedenis aan Flagler College in St. Augustine, in het noorden van Florida, zou een reeks colleges geven over de geschiedenis van de burgerrechtenbeweging in de VS. "Dat onderwerp deed alarmbellen afgaan bij de lokale onderwijsraad," zegt Butler. "Het lesprogramma werd verboden, ik mag de colleges niet geven." Hij is nog steeds met stomheid geslagen.

Achter het verbod zit een nieuwe wet die in Florida werd aangenomen door de uiterst rechtse gouverneur Ron DeSantis. Onder de pakkende naam Stop Woke Act, is het ondermeer verboden onderwerpen in de klas te behandelen die bij leerlingen 'een gevoel van ongemak, schuld of verdriet' kunnen veroorzaken.

En dat leidt niet alleen tot het schrappen van hele lesprogramma's, zegt Butler. Docenten duiken ook weg in zelfcensuur. "Want hoe praat je over segregatie, integratie, of politiegeweld als je bang moet zijn dat het iemand in de klas ongemakkelijk maakt. Leraren gaan die onderwerpen vermijden."