Manchester City werkt aan doelsaldo en loopt uit op achtervolger Liverpool

Manchester City heeft een flinke stap gezet richting titelprolongatie. De mannen van Pep Guardiola, die afgelopen week nog op pijnlijke wijze de finale van de Champions League misliepen, wonnen met 5-0 van Newcastle United.

City vergrootte daarmee gat met Liverpool, dat zaterdag gelijkspeelde tegen Tottenham Hotspur (1-1), tot drie punten, met nog drie wedstrijden te gaan.

Newcastle begon sterk met Chris Wood die de hoek voor het uitkiezen had maar recht in de handen van Ederson kopte. City was meteen wakker en sloeg toe toen João Cancelo koppend Raheem Sterling bediende, die op zijn beurt met het hoofd afrondde (1-0).

Toen Newcastle-doelman Martin Dubravka kort voor rust een schot van Ilkay Gündogan losliet en Aymeric Laporte in de rebound toesloeg (2-0), had de koploper in de Premier League de buit zo goed als binnen.