Vrouwen Wolfsburg met Nederlandse enclave overtuigend naar Duitse titel

Dominique Janssen, Jill Roord, Lynn Wilms stonden in de kampioenswedstrijd in de basis. Bij rust leidde Wolfsburg al met 5-0 door treffers van Ewa Pajor, Sveindis Jonsdottir, Felicitas Rauch en Lena Lattwein en een eigen goal van Tina Kremlitschka.

Shanice van de Sanden voegde zich in 2020 met haar transfer naar Wolfsburg bij Janssen en met de komst van Roord (van Arsenal), Joëlle Smits (van PSV) en Wilms (van FC Twente) ontstond er vorig jaar een heuse Nederlandse enclave bij 'Die Wölfe'. Van de Sanden en Smits kwamen in de kampioenswedstrijd niet in actie.

Het is de zevende landstitel voor de vrouwen van Wolfsburg en de eerste voor coach Tommy Stroot. De 33-jarige Duitser kwam vorig jaar over van de vrouwen van FC Twente. Hij kan met Wolfsburg zelfs nog de Duitse dubbel pakken. In de bekerfinale wacht op 28 mei Turbine Potsdam.