Waarom blijven Russische diamanten uit Europese sanctiepakketten?

Vergeleken met wat gas en olie Rusland opleveren zijn de inkomsten uit diamanten gering.

Een gevolg hiervan is ook dat dit soort diamanten nu vooral verhandeld worden op plekken met minder strenge regels zoals Dubai en India. Er is dus al sprake van een verschuiving van de handel. Tom Neys van brancheorganisatie AWDC vreest dat in het geval van sancties de Russische diamanten ook de oversteek naar Dubai en India zullen maken. "Als die eenmaal weg zijn uit Antwerpen zullen ze ook wegblijven."

Neys noemt het onlogisch om sancties te heffen op Russische diamanten. "De economische schade voor Rusland is te verwaarlozen. Vergeleken met wat gas en olie Rusland opleveren zijn de inkomsten uit diamanten gering."

Merket onderschrijft dit maar zegt ook dat het vooral een ethisch vraagstuk is. Als Antwerpen de ethische kaart wil blijven spelen is het niet lang houdbaar om Russische diamanten te verhandelen volgens hem.

De brancheorganisatie vindt de ethische kwestie geen argument. "Als we morgen sancties invoeren zitten die diamanten binnen tien uur op een vliegtuig naar Dubai". Neys noemt het cynisch om sancties te heffen als je weet dat de markt zich zal verplaatsen naar het Midden-Oosten en Rusland er dus gewoon aan kan blijven verdienen.

Premier De Croo heeft aangegeven dat België geen Europese sancties op diamanten zal blokkeren als die op tafel liggen. Merket stelt echter dat de Belgen het zelf op tafel moeten leggen. Er is namelijk geen enkel ander Europees land met een vergelijkbare diamantindustrie.