Van der Poel behoudt roze trui, Cavendish sprint naar zege in derde etappe Giro

Mathieu van der Poel mag ook na de eerste rustdag de roze leiderstrui van de Giro d'Italia aantrekken. In de derde etappe, die over relatief vlak terrein ging, kwam hij veilig in het peloton over de finish. De ritzege ging naar Mark Cavendish.

De 27-jarige Van der Poel veroverde het roze in de openingsrit. In de individuele tijdrit van zaterdag was Simon Yates net wat sneller dan de Nederlander, maar de leiderstrui bleef om de schouders van Van der Poel.

Na de vlakke derde etappe zijn de verschillen in het klassement nog altijd hetzelfde, waardoor Van der Poel als leider de eerste rustdag in gaat. Yates, de nummer drie van de vorige Giro, staat nu op de tweede plaats met een achterstand van elf seconden.

Een dag na de rustdag zal de 29-jarige Britse klimmer ongetwijfeld een poging gaan wagen Van der Poel uit het roze te rijden. Dan is de eindstreep getrokken op de Etna.

"Ik denk niet dat dat mogelijk is", antwoordt Van der Poel op de vraag of hij denkt het roze succesvol te kunnen verdedigen op de Etna. "Of ze moeten heel rustig naar boven rijden, maar dat verwacht ik niet. Normaal gesproken ben ik de trui dan wel kwijt."