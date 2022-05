Van der Poel behoudt roze trui, Cavendish sprint naar dagzege in derde etappe

Mathieu van der Poel mag ook na de eerste rustdag de roze leiderstrui van de Giro d'Italia aantrekken. In de derde etappe, die over relatief vlak terrein ging, kwam hij veilig in het peloton over de finish. De ritzege ging naar Mark Cavendish.

De 27-jarige Van der Poel veroverde het roze in de openingsrit. In de individuele tijdrit van zaterdag was Simon Yates net wat sneller dan de Nederlander, maar de leiderstrui bleef om de schouders van Van der Poel.

Na de vlakke derde etappe zijn de verschillen in het klassement nog altijd hetzelfde, waardoor Van der Poel als leider de eerste rustdag in gaat. Yates, de nummer drie van de vorige Giro, staat nu op de tweede plaats met een achterstand van elf seconden.

Een dag na de rustdag zal de 29-jarige Britse klimmer ongetwijfeld een poging gaan wagen Van der Poel uit het roze te rijden. Dan is de eindstreep getrokken op de Etna.

Drie Italiaanse vluchters

De kopgroep van de derde etappe werd gevormd door drie Italianen: Samuele Rivi, Mattia Bais en Filippo Tagliani. Ze kregen een maximale voorsprong van ruim zes minuten. Dat vond Alpecin wel genoeg en de ploeg van rozetruidrager Van der Poel nestelde zich op kop van het peloton.

Tagliani werd als eerste teruggepakt, waarna Bais en Rivi elkaar uit het wiel probeerden te rijden. Dat lukte geen van beiden en tegelijkertijd zagen ze het peloton steeds dichterbij komen. Hun vlucht strandde na 173 kilometer.

De ploegen met een sprinter in de gelederen konden zich vervolgens opmaken voor een massasprint. Pascal Eenkhoorn probeerde daar nog een stokje voor te steken, door na de strijd om de bergpunten op een klimmetje van de vierde categorie hard door te rijden.