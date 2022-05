Feyenoord helpt Ajax in titelstrijd met PSV, ondanks ongrijpbare Gakpo

PSV leek dankzij een (in de eerste helft) ongrijpbare Cody Gakpo de spanning in de strijd om de landstitel volledig terug te brengen, maar na rust leefde Feyenoord op en voltooide diep in blessuretijd door een benutte penalty van Cyriel Dessers de comeback: 2-2.

Na het gelijkspel van koploper Ajax bij AZ zondagmiddag, konden de Eindhovenaren in De Kuip het gat met de Amsterdammers verkleinen tot twee punten met nog twee wedstrijden te gaan. In de eerste helft leek dat een uitgemaakte zaak, maar Feyenoord-PSV was voor en na rust een compleet andere wedstrijd. Daardoor blijft de voorsprong van Ajax op PSV vier punten.