Titelverdediger Chadwick wint in W Series ook tweede race in Miami

Jamie Chadwick heeft in Miami ook de tweede race van het seizoen in de W Series op haar naam geschreven. De Britse titelverdediger van Jenner Racing bleef in de hitte in Florida de Spaanse Nerea Marti en de Britse Alice Powell voor. De Nederlandse Beitske Visser werd zevende.

De raceklasse voor vrouwen opende zaterdag al in Miami, waar dit weekend ook de Formule 1 op het programma staat. De eerste race op het Miami International Autodrome werd ontsierd door incidenten en een gebrekkige organisatie. Daarvan was nu geen sprake. Chadwick reed solide naar de winst.

"Ik ben heel blij", zei de winnares na afloop. "Gisteren verdiende ik het eigenlijk niet. Ik wilde nu geen fouten maken, bleef kalm en kreeg in de laatste rondes gelukkig meer lucht."