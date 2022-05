Volleyballers Dynamo vieren veertiende landskampioenschap na zege op Orion

De volleyballers van Draisma Dynamo zijn voor de veertiende keer kampioen van Nederland geworden. De club uit Apeldoorn won ook de derde finalewedstrijd van Orion en besliste daarmee de best-of-five-serie in zijn voordeel (3-0).

Orion vocht in de thuishal in Doetinchem voor z'n laatste kans. De eerste twee wedstrijden waren beide met 3-1 gewonnen door Dynamo, waardoor Orion het derde duel moest winnen om zicht te houden op het derde landskampioenschap in de clubgeschiedenis.

Weg naar de finale

Orion leed in de laatste wedstrijd van de kampioenspoule tegen Dynamo pas zijn eerste nederlaag van het seizoen. Daarna vond de club van coach en oud-international Dirk Sparidans de topvorm niet meer terug en verloor het zowel de bekerfinale als de eerste twee finalewedstrijden tegen Dynamo.

Dynamo had juist moeite in de kampioenspoule en verloor liefst drie wedstrijden, waardoor het de finale bijna misliep. In die finaleserie krabbelde de Apeldoornse club weer op en was het ook in het derde duel de betere ploeg. Orion kon in elke set lang mee, maar telkens drukte Dynamo in de slotfase van de set door: 25-22, 25-20, 27-25.

"Dit is een cadeau", was de eerste reactie van Dynamo-coach Redbad Strikwerda. "We moesten van ver komen, maar uiteindelijk hebben we in de finaleserie ons topniveau gehaald. We zijn hier ontzettend blij mee."

Voor de 36-jarige Jeroen Rauwerdink was het zijn laatste wedstrijd als volleyballer. De 337-voudig international houdt het na een carrière van twintig jaar voor gezien en doet dat in stijl met het landskampioenschap. "Mooier kan niet."