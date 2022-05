Heerenveen naar achtste plek eredivisie na uitzege op Vitesse

Met een zege op bezoek bij Vitesse is sc Heerenveen opgeklommen tot de achtste plek in de eredivisie. Die plek geeft na het seizoen recht op het spelen van play-offs om Europees voetbal. In Arnhem werd na rust een 1-0 achterstand omgebogen tot een 2-1 overwinning.

Rookbommen

De weinig spectaculaire eerste helft werd na ruim tien minuten kort onderbroken nadat er rookbommen op het veld werden gegooid. Na de hervatting was er sportief gezien geen vuurwerk op het veld te zien.

Het spel van beide ploegen was teleurstellend en er was veel oponthoud. Heerenveen-speler Anas Tahiri zorgde met een knappe volley op de lat voor één van de spaarzame doelpogingen.

Nadat Vitesse-verdediger Jacob Rasmussen in de blessuretijd over het been was gevallen van Milan van Ewijk kregen de Arnhemmers een makkelijk gegeven penalty. Matús Bero benutte deze uitgelezen kans feilloos en zorgde er zo voor dat Vitesse met een voorsprong de rust in ging (1-0).