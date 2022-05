Late treffer helpt koploper Ajax aan punt bij AZ: 2-2

Ajax heeft in de strijd om de landstitel averij opgelopen. De koploper in de eredivisie kwam in Alkmaar niet verder dan 2-2 tegen AZ en dat biedt achtervolger PSV, dat later vanmiddag in De Kuip aantreedt tegen Feyenoord, de kans om tot op twee punten te komen. Er zijn na vandaag nog twee speelronden in de eredivisie.

Bij Ajax, dat eind vorig jaar in de Arena met 2-1 verloor van AZ maar twee maanden geleden voor de beker in Alkmaar met 2-0 zegevierde, ontbraken nog al wat vaste krachten. Door blessures zit voor Ryan Gravenberch, Lisandro Martínez, en Antony het seizoen er al op, terwijl de net herstelde Moussair Mazraoui en Steven Berghuis de aftrap vanaf de bank meemaakten.

De koploper, zich bewust van wat deze zondag de ploeg zou kunnen brengen, liet zich echter door de absenties niet van de wijs brengen en zette geconcentreerd spelend AZ op eigen helft vast. De eerste kans was dan ook voor de Amsterdammers. Kort nadat Brian Brobbey, samen met Sébastien Haller de tweemansvoorhoede vormend, in buitenspelpositie voorlangs had geschoten, kopte Nicolas Tagliafico uit een hoekschop via Haller naast.

Voor Brobbey wél scheepsrecht

Ajax hield de druk erop, maar kon niet voorkomen dat Jesper Karlsson, de Alkmaarse topscorer met vijftien competitietreffers, tot twee keer toe een schietkans kreeg. De eerste poging rolde ver naast, de tweede vuurde de Zweed recht op doelman Maarten Stekelenburg af. Nadat Kenneth Taylor bij een volley het vizier te hoog had afgesteld, leverde Karslon nog een derde mislukte poging af.

Voor Brobbey bleek driemaal is scheepsrecht wel op te gaan. Een kopbal kon nog geblokt worden door een AZ-verdediger, maar nadat Pantelis Hatzidiakos zich had verkeken op de dieptepass van Taylor rondde de 20-jarige huurling van RB Leipzig vlak voor rust beheerst af met een lob over doelman Peter Vindahl: 0-1.