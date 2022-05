Unieke triple voor waterpolosters Polar Bears, die ook de beker winnen

Voor de derde maal dit seizoen hebben de waterpolosters van Polars Bears zich verzekerd van een prijs. In het Hofbad van Den Haag kende de ploeg uit Ede tijdens de strijd om de KNZB-beker geen genade met ZV De Zaan: 9-6 (2-2, 2-0, 1-2, 4-3). Het was de zesde maal dat de formatie die trofee veroverde.

In september speelden beide ploegen ook al tegen elkaar in het kader van de Super Cup. Ook toen was het Polar Bears dat aan het langste eind trok. Vorige maand verzekerde Polar Bears zich bovendien van de landstitel. Ook dat gebeurde ten koste van de Zaanse club. Het beslissingsduel eindigde toen in 11-2 voor de ploeg van Koen de Weerd.

De triple is een unicum in de roemrijke geschiedenis van de club. Nooit eerder pakte Polar Bears drie hoofdprijzen in één jaargang. Wel werd de dubbel drie keer eerder gewonnen door de vrouwenploeg.

Later vandaag spelen spelen de mannen van ZV De Zaan ook de bekerfinale, zij nemen het op tegen UZSC.