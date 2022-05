NEC dankzij Cissoko in blessuretijd langs Go Ahead

De treffer van Cissoko was het enige hoogtepunt van een verder erbarmelijke wedstrijd. Het duel had bitter weinig weg van een strijd tussen twee ploegen die gretig aasden op een verlenging van het seizoen. Het slordige spel aan zowel Nijmeegse als Deventer zijde rechtvaardigde eerder de conclusie dat het seizoen voor beide clubs te lang duurt.

Cissoko wist naar eigen zeggen niet wat hem overkwam toen hij in de 92ste minuut ineens de bal voor zijn voeten kreeg. Hij wist wel wat hij ermee moest doen, lachte hij. "Het was een koud kunstje om dit doelpunt te maken. Deze dag zal ik nooit van mijn leven vergeten."

Acht minuten speeltijd, meer was het Ibrahim Cissoko deze jaargang niet gegund om het shirt van NEC te dragen. Tegen Go Ahead Eagles kreeg de jongeling de kans van trainer Rogier Meijer om in de slotfase van het duel als breekijzer te fungeren. Ver in de blessuretijd slaagde Cissoko in die missie, waarmee hij NEC in de race hield voor een plaats in de play-offs waarin wordt gestreden om een Europees ticket.

Tweeënnegentig minuten lang leek het treffen met Go Ahead Eagles zondag te eindigen zoals de meeste duels dit seizoen: zonder zege en met een kater. Maar uitgerekend op het moment dat de Nijmeegse supporters zich leken neer te leggen bij een welhaast onvermijdelijke gelijkspel, was het een 19-jarige invaller die de thuisploeg drie kostbare punten opleverde.

Sinds Go Ahead zich verzekerde van lijfsbehoud in de eredivisie, begin april, werd geen punt meer behaald. De Deventenaren moeten de resterende twee speelronden alle zeilen bij te zetten om voor het eerst in 36 jaar in de top-10 te eindigen. Dat lijkt een doel op zich.

Onmacht en onkunde

De frustratie spatte er bij beide ploegen met name aan het einde van de eerste helft van af. Onmacht en onkunde streden om voorrang, met een reeks onvriendelijkheden over en weer tot gevolg. De uitingen van frustratie binnen de lijnen hielden de gemoederen in De Goffert meer bezig dan hetgeen waarvoor de 22 acteurs binnen de lijnen waren aangetreden: het vermaken van het publiek.

Dat NEC op de valreep aan het langste eind trok, maakt dat de ploeg van Rogier Meijer het vizier blijft richten op de achtste plek. Met de thuiswedstrijd tegen PSV in het vooruitzicht en het uitduel tegen Fortuna als slotakkoord van het seizoen zal dat geen eenvoudige opgave worden.

Meijer noemde het behalen van de play-offs geen halszaak. "Halen we die achtste plaats niet, dan spreken we van een goed seizoen. En lukt het wel om als nummer acht te eindigen, dan noemen we het gewoon een geweldig seizoen."