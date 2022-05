Melkkoe Miami zet de toon, verhoogt de lat en is al een blijvertje in de Formule 1

Werkelijk alles is uit de kast gehaald om van de nieuwste grand prix een daverend succes te maken. En al ruim voor de race kan de conclusie worden getrokken: die missie is geslaagd. Miami ligt op koers en diverse andere F1-circuits mogen zich zorgen gaan maken. Zoals Monaco.

De nagebootste jachthaven spant wellicht in negatieve zin de kroon, maar de organisatoren lachen om het gesneer over hun provocerende Monaco-kopie. Zonder ook maar een druppel water ging de 'haven' viral dankzij een stortvloed van foto's en filmpjes op sociale media. Een PR-stunt van jewelste.

"De Formule 1 verandert in rap tempo. We kunnen niet in het verleden leven", zegt Günther Steiner. De leider van de Amerikaanse renstal Haas ziet een zonnige toekomst voor Miami. "Bij nieuwe locaties klagen we altijd over dingen die nog niet goed zijn, maar over een jaar of twee is dit het perfecte F1-evenement. Daar moeten andere circuits in mee."

Het kroonjuweel van de Formule 1 loopt gevaar. "De Formule 1 zonder Monaco lijkt ondenkbaar, maar dat gold ook voor Wimbledon met een dak", schetst Red Bull-teambaas Christian Horner. "Monaco betaalt het laagste bedrag van alle circuits en je kunt er niet eens inhalen. Als het een nieuw circuit was, zou het nooit op de kalender komen. Monaco moet moderniseren, want stilstand is achteruitgang."

"Dit evenement is gigantisch. Echt een fantastische prestatie", steekt Mercedes-teambaas Toto Wolff de loftrompet. "We zijn overal. De hele omgeving van de stad is een hype en ook naast de baan bruist het. Eindelijk is deze sport geland in Noord-Amerika. Nu moeten we de hoge verwachtingen waarmaken. Het is cruciaal dat de race goed wordt."

Netflix-serie cruciaal voor Miami

Wolff benadrukt nog maar eens dat Netflix-serie 'Drive to Survive' een sleutelrol speelt in de doorbraak. "Het is onze realityshow waar ook rijders die niet zo beroemd waren opeens een gezicht krijgen. Nu weten mensen alles van Esteban Ocon en zijn achtergrond. Dat schept een band en trekt publiek."

Wolffs collega Zak Brown (McLaren) gaat nog verder. "Zonder Netflix hadden we hier niet gezeten. De inkomsten groeien en we boren nieuwe markten aan, daar profiteren we allemaal van. Ik ben een Amerikaan, dus ik denk sowieso groot. Maar dit is mega."