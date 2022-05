Vrouwen Ajax blijven in spoor van koploper Twente met ruime zege op PEC

De vrouwen van Ajax houden met nog twee speelrondes te gaan de druk op koploper FC Twente. De nummer twee van de eredivisie kende een gemakkelijke middag tegen PEC Zwolle met een 7-0 zege. PSV versloeg Feyenoord met 2-1 en is zo zeker van de derde plaats.

Op een zonovergoten Toekomst had Ajax geen kind aan de nummer zes van de ranglijst. Dankzij doelpunten van Nikita Tromp en Chasity Grant leidden de Amsterdammers bij rust al met 2-0.

In het eerste kwartier van de tweede helft ging Ajax pas echt los. Met drie doelpunten in acht minuten werd de score snel uitgebreid, mede dankzij twee doelpunten van Nadine Noordam. Ajax leek vervolgens wat meer genade te kennen, maar in de slotfase kwam er toch nog twee doelpunten bij: 7-0.

Ook PSV wint

Nummer drie PSV nam halverwege de eerste helft de leiding na een eigen doelpunt van Samantha van Diemen. Feyenoord kwam via Sophie Cobussen op 1-1, nadat doelman Sari van Veenendaal te ver uit haar doel was gekomen.

Lang hoefde PSV niet te treuren. Desiree van Lunteren benutte vier minuten later een penalty en schoot zo de Eindhovenaren weer op voorsprong. Een echt slotoffensief van Feyenoord ontbrak vervolgens.

Koploper FC Twente versloeg afgelopen vrijdag al ADO Den Haag met 3-1 en nadert zo de landstitel.