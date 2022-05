Kerk in Alblasserdam herdenkt slachtoffers: 'Het was muisstil'

Twee van de slachtoffers en hun familie zijn lid van de gemeente van de Ichtuskerk. "Ik heb hen gesproken en dan begin je met een luisterend oor", aldus de dominee.

De 38-jarige man uit Oud-Alblas die vastzit voor de schietpartij op de zorgboerderij bekende vlak daarvoor in een e-mail aan RTL Boulevard dat hij eerder deze week een schoenmaker in Vlissingen had doodgeschoten. Ook maakte hij in de mail melding van zijn psychische problemen. Hij zou vijf zelfmoordpogingen hebben gedaan, een daarvan "vanwege een zorgboerderij". De politie was al naar hem op zoek.