Nog steeds lange wachtrijen, maar Schiphol zegt dat drukte onder controle is

Op luchthaven Schiphol zijn dit weekend opnieuw lange rijen in de vertrekhallen, maar volgens de luchthaven is de drukte beheersbaar. "Het loopt nu goed door", zegt een woordvoerder.

De reden daarvoor is dat er minder passagiers vertrekken vanwege het einde van de meivakantie. Ook werden opnieuw vluchten geschrapt: KLM annuleerde acht heen- en terugvluchten. Verschillende vliegmaatschappijen verplaatsten dit weekend in totaal zes vluchten naar andere luchthavens.

Schiphol heeft kantoorpersoneel ingezet op de luchthaven om reizigers te begeleiden en buiten staat een overkapping om het mensen comfortabeler te maken. Wel moeten reizigers nog steeds rekening houden met langere wachttijden dan normaal.

Chaos voorkomen

De woordvoerder zegt dat per dag wordt bekeken hoe de drukte beheersbaar blijft. "Het is lastig te zeggen wanneer het rustiger wordt. We focussen ons nu nog op de meivakantie." Vorige week zondag vertrokken 70.000 passagiers vanaf de luchthaven. Gisteren waren dat er 57.000 en vandaag 63.000.

Minister Harbers van Infrastructuur riep dit weekend Schiphol op alles in het werk te stellen om te zorgen dat er in de zomer niet opnieuw chaos ontstaat. De luchthaven zegt daar druk mee bezig te zijn.

Aan het begin van de meivakantie in april stonden er al lange rijen: