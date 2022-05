Belarussen, Oekraïners én Russen opgevangen in Vilnius, met onvermijdelijke spanningen

De Litouwse hoofdstad Vilnius geldt al jaren als de symbolische hoofdstad voor politiek activisten uit Belarus en Rusland. De Litouwers bieden maar al te graag onderdak aan oppositie tegen Rusland, dat tot 1991 over Litouwen heerste. Daar komen nu ook vluchtelingen uit Oekraïne bij, die eveneens met open armen worden ontvangen. De drie bevolkingsgroepen komen elkaar tegen in verschillende hulp- en opvanglocaties voor nieuwkomers, van taalles tot het banencentrum. Vitaly Aleinik vluchtte twee jaar geleden uit Belarus, nadat hij had deelgenomen aan de protesten tegen dictator Loekasjenko. Hij spreekt in Vilnius met inwoners uit Oekraïne als Rusland. Het samenzijn van de twee bevolkingsgroepen leidt onvermijdelijk tot onderlinge spanningen, blijkt wanneer Vitaly ons rondleidt door Vilnius:

Sinds de massaprotesten tegen Loekasjenko van 2020 heeft Litouwen aan zo'n 7000 Belarussen een 'humanitair visum' verleend. De afgelopen maanden vroegen zo'n 300 Russen een verblijfsvergunning in Litouwen aan. Een deel van hen vroeg asiel aan vanuit de Russische exclave Kaliningrad, dat aan Litouwen grenst. De getallen vallen in het niet bij het aantal Oekraïense vluchtelingen in Litouwen. Het Baltische staatje met 2,7 miljoen inwoners heeft al ruim 50.000 Oekraïners opgevangen, ruim het dubbele van het aantal in Nederland. De meesten worden opgevangen in Vilnius.

De hartelijke ontvangst van de vluchtelingen uit de regio staat in schril contrast met de opvang van asielzoekers en migranten uit het Midden-Oosten. Deze week sloeg Artsen zonder Grenzen (AzG) alarm over de "onmenselijke omstandigheden" in de detentiecentra waar zo'n 2500 mensen uit onder meer Irak, Syrië en Afghanistan worden vastgehouden. AzG spreekt over een "dubbele moraal" wat betreft de Litouwse opvang van vluchtelingen.