Twintig jaar na UEFA Cup geniet Van Marwijk: 'Mooi dat Feyenoord dit weer meemaakt'

Het is niet zo dat hij er al twintig jaar lang voortdurend aan wordt herinnerd. Maar op een jubileumdag als vandaag gaan de gedachten van Bert van Marwijk zonder meer terug naar 8 mei 2002, toen hij met Feyenoord ten koste van Borussia Dortmund de UEFA Cup won.

"Voor mijn gevoel is het heel lang geleden, maar als je erover gaat praten, of je ziet iets op tv, dan komt het gelijk weer heel dichtbij", aldus de 69-jarige Van Marwijk, die inmiddels is gestopt als trainer. "Voor mij was het een hoogtepunt. Maar: ik heb het niet gedaan, de spelers hebben het gedaan. We hebben het beste in elkaar naar boven gehaald."

Moord op Fortuyn

De finale in De Kuip was beladen, mede vanwege de moord op Pim Fortuyn, twee dagen ervoor. Een schok, ook voor de selectie van Feyenoord, die zich desondanks niet liet afleiden. "Ik heb aan mijn spelers gevraagd wat ze wilden. We hebben afgesproken dat we ons normaal voor zouden bereiden. Ik zou nu precies hetzelfde doen."