Gakpo: 'Van Nistelrooij wil dat ik bij PSV blijf, maar ik kijk naar beste opties'

Het kan een zinderende apotheose worden in de eredivisie dit jaar. Maar het kan ook dit weekeinde, drie wedstrijden voor het einde, beslist worden. Koploper Ajax staat vier punten voor op PSV. De Amsterdammers zijn kampioen wanneer ze winnen bij AZ en PSV verliest bij Feyenoord. In De Kuip, het Rotterdamse stadion waar PSV zo vaak niet weet te winnen de laatste jaren. De laatste eredivisieoverwinning van PSV in De Kuip tegen Feyenoord was op 25 februari 2018, meer dan vier jaar geleden. Toevallig de wedstrijd waar de huidige vice-aanvoerder van PSV, Cody Gakpo, zijn debuut maakte in de hoofdmacht. In de 92ste minuut mocht hij invallen voor Steven Bergwijn. Vaak gewisseld voor het einde Gakpo kan zijn debuut nog precies herinneren. "Ik dacht dat ik bij mijn debuut erg zenuwachtig zou zijn, maar het viel erg mee", vertelt hij. "Het was een goede wedstrijd. Vooral Bergwijn was aardig bezig. Toen hij zijn publiekswissel maakte, mocht ik twee minuten lang mijn debuut maken."

Richting Feyenoord weet Gakpo nog niet of hij bij PSV blijft na dit seizoen - NOS

Die wedstrijd eindigde in 1-3. De drie edities daarna gingen allemaal verloren voor de Eindhovenaren. Hoe dat komt, is ook voor Gakpo een raadsel. "Ik weet niet echt waar dat aan ligt. Feyenoord is thuis altijd fel met het publiek erachter, en het is vaak voorgekomen dat we daar niet klaar voor waren." Toch denkt Gakpo dat het dit jaar anders zal gaan. "Nu weten we wat er komt, we moeten ons daar goed tegen wapenen. En ons eigen spel spelen." Wissel in thuiswedstrijd De wedstrijd in Eindhoven eerder dit seizoen tegen Feyenoord werd er voor Gakpo een om snel te vergeten. PSV verloor met 4-0 in eigen huis. Na een uur werd de aanvaller gewisseld door de vertrekkende coach Roger Schmidt. Gakpo wordt dit seizoen geplaagd door blessures, maar die keer was de wissel gewoon een keuze van de trainer. Gakpo had zich er bij neer te leggen. "Als speler ben je daar niet blij mee, maar je moet zijn keuzes respecteren. Van de 24 wedstrijden heb ik er 10 uitgespeeld, dat is niet veel. Ik ben niet breekbaar, maar ik moet zeker het krachthonk in. Ik denk dat daar veel winst te behalen valt. Het is iets waar ik aan kan werken, waar ik de juiste balans in moet zien te vinden."

Feyenoord - PSV bij de NOS De wedstrijd in de 32ste speelronde tussen Feyenoord en PSV begint vanmiddag om 16:45 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via NPO Radio 1 bij Langs de Lijn En Omstreken. Een samenvatting van de wedstrijd is gelijk na de wedstrijd te zien op NOS.nl en in de NOS-app, en vanaf 19:00 uur op NPO1 in de uitzending van Studio Sport.

De kans bestaat dat Gakpo bezig is aan zijn laatste wedstrijden voor PSV. Ook de komst van de nieuwe trainer Ruud van Nistelrooij, waar hij een goede band onderhoudt, heeft Gakpo nog niet kunnen overtuigen om een toezegging te doen voor volgend seizoen. "Ik weet nog niet of ik wegga of niet. Van Nistelrooij ken ik van de onder 15, toen nog als spitsentrainer. Hij wil graag dat ik blijf. Ik ga alles in overweging nemen. Als het seizoen klaar is, zet ik alles op een rijtje en ga ik kijken wat de beste opties en keuzes zijn."