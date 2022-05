Voetgangers geschept door auto, twee doden

Twee voetgangers zijn afgelopen nacht omgekomen bij een verkeersongeval in Loon op Zand. Het gaat om een 19-jarige man uit Waalwijk en een 20-jarige man uit Drunen.

De mannen werden volgens de politie geschept door een auto toen ze de weg overstaken. Beide slachtoffers zijn nog gereanimeerd, maar dat was tevergeefs. Een van hen overleed vlak na het ongeval op straat, de ander bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De familie is ingelicht over wat er gebeurd is.

Het ongeval gebeurde rond 00.30 uur op de Midden-Brabantweg, een autoweg waar maximaal 100 kilometer per uur mag worden gereden. Er is een bushalte vlak bij het ongeval en de politie zegt tegen persbureau ANP dat er rekening mee wordt gehouden dat de slachtoffers uit de bus zijn gestapt en wilden oversteken.

De auto werd bestuurd door een 23-jarige man uit Tilburg. Volgens de politie had hij niet gedronken. Er wordt onderzocht wat er gebeurd is.