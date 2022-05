John Lee unaniem verkozen tot nieuwe leider van Hongkong

John Lee is verkozen tot nieuwe leider van Hongkong. De oud-veiligheidschef van de stad volgt Carrie Lam op, die eerder besloot zich niet verkiesbaar te stellen voor een tweede termijn.

Verrassend is de uitslag niet: dat Lee de nieuwe bestuurder van de stadstaat zou worden stond al vast. Hij was de enige kandidaat voor de functie en werd verkozen met 99 procent van de stemmen, 1416 van de 1461 kiesmannen in de pro-Chinese kiescommissie. De rest stemde tegen of bracht geen stem uit. Om verkozen te worden moest hij 751 kiesmannen achter zich krijgen.

Het was de eerste verkiezing sinds Peking vergaande hervormingen doorvoerde in het Hongkongse kiessysteem. China heeft bepaald dat Hongkong alleen nog maar geleid mag worden door 'patriotten', wat het einde betekende voor de pro-democratiebeweging.

Hardhandig optreden

In de afgelopen jaren was Lee de tweede man binnen het Hongkongse bestuur, achter Lam. Als veiligheidschef overzag hij het hardhandige optreden van de lokale politie en regering tegen prodemocratische activisten tijdens de massale protesten in 2019.

Onder zijn leiding werden demonstranten en journalisten gevangengezet en de oppositie uitgeschakeld. Hij stond in nauw contact met de Chinese autoriteiten, die hem zien als loyaal aan de communistische partij. Vanwege zijn optreden kreeg hij Amerikaanse sancties opgelegd.