Steden in de rij voor organisatie Songfestival, maar wat levert het op?

Het is even zoeken. Hoewel er op de Euromast talloze toeristen genieten van het uitzicht over Rotterdam, zijn er maar weinig onder hen die zich een groot evenement herinneren dat ongeveer een jaar geleden plaatsvond in diezelfde stad. Ze zijn enthousiast over Rotterdam en de architectuur, dat zeker. Maar ook na de hint 'Eurovision Song Contest' gaat er bij de meesten geen belletje rinkelen.

Tot het aanspreken van twee Spaanse toeristen, een vader en zijn zoon. "Het Songfestival heeft mijn gevoel over de stad wel positief veranderd", vertelt de zoon. "Ik wist wel dat Rotterdam een moderne stad was, maar niet dat het er zo vrij en open is, met veel diversiteit."

17 steden

Het bovenstaande speelt niet alleen in Rotterdam. Het is een vraagstuk waar veel steden bij het wel of niet organiseren van een groot evenement voor staan: hoeveel levert het festival een stad op lange termijn op? Zo ook in de Maasstad, waar precies een jaar geleden in Ahoy het Eurovisie Songfestival werd gehouden, de grootste televisieshow van Europa.

Betere reclame kan haast niet, zou je zeggen.

Zo denken ze er in Italië in ieder geval wel over. Na de winst van de band Måneskin kregen steden de vraag of ze het festival wilden organiseren. Maar liefst zeventien gemeentes meldden zich aan. Uiteindelijk ging Turijn, in het noorden van het land, er met de winst vandoor. Vandaag is de aftrap van een week muziek, komende dinsdag is de eerste halve finale van het Europese liedjesfestijn.