Oud-president Lula officieel kandidaat in Brazilië

De Braziliaanse oud-president Luiz Ináncio Lula da Silva heeft zich officieel kandidaat gesteld voor de verkiezingen in oktober. Op een verkiezingsbijeenkomst met duizenden aanhangers opende hij meteen de aanval op zittend president Jair Bolsonaro.

"Hij probeert zijn incompetentie te maskeren door met iedereen ruzie te zoeken en zeven keer per dag te liegen", stelde Lula. "Maar de waarheid is bevrijdend en Brazilië heeft rust nodig om vooruitgang te boeken."

In zijn speech zei Lula dat hij wil inzetten op politieke en economische rust om het land weer aantrekkelijk te maken voor investeerders. Hij kan daarvoor al rekenen op de stem van veel Brazilianen: Lula heeft in de peilingen een voorsprong van zo'n 15 procentpunten op zittend president Bolsonaro, die onder vuur ligt door zijn falende aanpak van de coronapandemie en de slechte economie.

Veroordeeld en vrijgesproken

Lula was van 2003 tot en met 2010 ook al president van het land, een periode die gekenmerkt werd door economische groei. Hij werd na zijn ambtstermijn tot een jarenlange gevangenisstraf veroordeeld wegens corruptie, maar vorig jaar werd die straf ongedaan gemaakt omdat de rechter partijdig was geweest.

Bij de lancering van zijn verkiezingscampagne haalde de 76-jarige Lula die affaire ook aan. "Ik was slachtoffer van een van de grootste juridische en politieke vervolgingen in de geschiedenis van ons land, maar ik ben niet uit op wraak", vertelde hij het publiek. "We kunnen geen tijd verliezen aan haat."