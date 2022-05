Wekdienst 8/5: Super Sunday in eredivisie • Schiphol waarschuwt weer voor drukte

Goedemorgen! Een spannende dag in eredivisie vandaag. Ajax kan kampioen worden, maar de spanning in de titelstrijd met PSV kan ook helemaal terugkomen. En op Schiphol wordt opnieuw drukte verwacht.

Eerst het weer: vandaag is er veel ruimte voor de zon en wordt het maximaal 15 graden in het noorden van het land tot 20 in Limburg. De komende dagen is het warm meiweer, dinsdag kan het zomers warm worden. Vanaf woensdag neemt de kans op een bui toe.

dagjournaal - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Schiphol waarschuwt opnieuw voor overlast door grote drukte, vanwege het einde van de meivakantie. Gisteren was er ook al gewaarschuwd, maar liep het goed door.

Vandaag is de openingsceremonie van het Eurovisie Songfestival in Turijn. S10 vertegenwoordigt Nederland, ze moet dinsdag aantreden in de eerste halve finale, als achtste deelnemer.

In de Eredivisie kan Ajax kampioen worden, als de Amsterdammers winnen van AZ en PSV verliest van Feyenoord. AZ - Ajax begint om 14.30 uur, Feyenoord - PSV om 16.45 uur. Verder spelen Vitesse-sc Heerenveen en NEC-Go Ahead Eagles.

Max Verstappen gaat zondag als derde van start in de Grand Prix van Miami. De WK-leider van de Formule 1, Charles Leclerc, heeft poleposition gepakt en ook zijn Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz was sneller dan de Nederlandse wereldkampioen. De race begint zondagavond om 21.30 uur. Op NOS.nl is een liveblog te lezen. Een uitgebreide samenvatting is om 23.28 uur te zien op NPO 1. Wat heb je gemist? Het Verenigd Koninkrijk geeft nog eens 1,3 miljard pond (ruim 1,5 miljard euro) aan militaire steun en hulp aan Oekraïne. Dat heeft premier Boris Johnson bekendgemaakt. De Britse regering verdubbelt daarmee bijna de steun aan Kiev. Het zou gaan om de grootste financiële bijdrage van de Britten aan een conflict sinds de oorlogen in Irak en Afghanistan. Eerder stuurde het Verenigd Koninkrijk al antitankraketten, luchtverdedigingswapens en andere wapens naar Oekraïne. "De brute aanval van Poetin veroorzaakt niet alleen onnoemelijke verwoesting in Oekraïne, het bedreigt ook de vrede en veiligheid in heel Europa", aldus Johnson in een verklaring. Ander nieuws uit de nacht Dodental explosie hotel Cuba loopt op naar 27: de explosie in het luxehotel Saratoga werd hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een gaslek.

Zeker 7 doden bij bosbranden in Siberië: In het gebied zijn 273 brandhaarden geteld. Meer dan 800 huizen en gebouwen zijn verwoest.

Oekraïne: Zes burgerdoden in Donetsk en Loehansk: Ook raakten twaalf mensen gewond, meldden Oekraïense autoriteiten in die gebieden via Telegram.

En dan nog even dit Ook gisteravond was het spannend in de eredisvisie, maar dan vooral vanwege de degradatiestrijd. Bekijk hier de samenvattingen van de 32ste speelronde van de eredivisie. We beginnen bij de laatst gespeelde wedstrijd.