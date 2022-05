Van alle degradatiekandidaten wint alleen PEC niet: 'Moet beetje geluk hebben'

Trainer Frank Wormuth is zichtbaar geïrriteerd als de acute degradatiezorgen van de Almeloërs ter sprake komen. "Zorgen moeten de mensen zich maken die in Oekraïne leven."

Toch ziet het er niet goed uit voor PEC, na zeges voor de concurrenten Fortuna Sittard, Willem II en Sparta.

"We kunnen denk ik trots zijn op elkaar. Op de manier hoe we gespeeld hebben, hoe we de afgelopen maanden spelen", zegt Pelle Clement, die tegen FC Utrecht (1-1) de winnende voor PEC op zijn schoen leek te hebben. "Het is net het beetje geluk dat je in zo'n fase van de competitie moet hebben."

Fortuna en geluk

Dat hadden de anderen wel, zoals Fortuna Sittard. Trainer Sjors Ultee is trots op zijn samenraapsel, zoals de ploeg vaak werd omschreven.

"Het is wel een team dat supersnel heeft geleerd samen te spelen en samen te vechten", glundert hij na een 2-1 winst op Twente. Fortuna trok alle registers open om de zege over de streep te trekken. "Ik wil niet zeggen dat alles geoorloofd is, maar het scheelt niet heel veel."

Bekijk hier de reacties van Fortuna Sittard en Sparta: