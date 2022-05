Barcelona sleept diep in blessuretijd Champions League-ticket binnen tegen Betis

Met Frenkie de Jong en Memphis Depay wederom in de basis begon Barcelona, dat onder trainer Xavi is opgeklommen naar de tweede plaats in Spanje, aan het duel.

FC Barcelona heeft een Champions League-ticket voor volgend seizoen veiliggesteld. In een duel met de nummer vijf van de Spaanse La Liga, bekerwinnaar Real Betis, maakte Jordi Alba diep in de blessuretijd de winnende goal: 1-2.

De eerste echte kans was voor Barça. Real Betis-keeper Claudio Bravo bracht met kunst- en vliegwerk redding en vijf minuten later bleek dat hij dat met een blessure had moeten bekopen. Na een kwartier spelen wisselde Bravo van plek met Rui Silva.

De Portugees liet meteen zijn waarde zien. Uit een hoekschop dacht Ronald Araújo de bal feilloos binnen te werken voor Barcelona, maar Silva redde met zijn vingertoppen. Niet veel later bracht aan de andere kant de paal redding voor Barcelona bij een snoeihard schot van Guido Rodríguez.

Wonderkind Fati

De twee ploegen hielden elkaar goed in evenwicht, maar van een spannende wedstrijd was weinig sprake. Tot trainer Xavi een kwartier voor tijd (nadat hij Depay al voor Pierre-Emerick Aubameyang had gewisseld) de jonge Ansu Fati binnen de lijnen bracht. Nog geen minuut later maakte de 19-jarige de openingstreffer.

De ontlading was groot bij Barcelona, want bij winst zou een Champions League-ticket binnen zijn. Maar twee minuten later stonden de gezichten alweer op onweer. Real Betis-verdediger Marc Bartra (oud-speler van Barcelona) kon een vrije trap van Nabil Fekir vrij inkoppen en brak zo de wedstrijd weer helemaal open.