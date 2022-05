Sparta wint bij kwakkelend Groningen en kan blijven hopen op nieuw eredivisieseizoen

Na de 1-1 bij zijn debuut tegen AZ heeft Maurice Steijn in zijn tweede wedstrijd als trainer van Sparta Rotterdam een 2-1 overwinning gepakt bij FC Groningen. Daarmee mag Sparta op de zestiende plaats blijven hopen op een nieuw seizoen in de eredivisie. Als de Rotterdammers hadden verloren, hadden ze laatste gestaan in de eredivisie. Die twijfelachtige eer is nu voor PEC Zwolle, dat als enige van de onderste vier niet won. Het kwakkelende Groningen leed zijn vijfde nederlaag op rij en verliest zo de achtste plek die na het seizoen recht geeft op deelname aan de play-offs om Europees voetbal.

De stand in de eredivisie per 7 mei - NOS

De Groningers hadden veruit het meeste balbezit, maar deden daar teleurstellend weinig mee. Sparta was veel gevaarlijker. De bezoekers kwamen na een fraaie aanval op voorsprong. Younes Namli stuurde Arno Verschueren de diepte in en die wipte de bal over doelman Peter Leeuwenburgh in het doel. Buijs grijpt in met drie wissels De 0-1 ruststand was voor Groningen-trainer Danny Buijs aanleiding in te grijpen. Daniël van Kaam, Cyril Ngonge en Romano Postema begonnen de tweede helft ten koste van Bart van Hintum, Tomas Suslov en Paulos Abraham.

Sparta op 0-1 bij Groningen - Pro Shots