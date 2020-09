Eerste 'Nederlandse' opvang in Griekenland voor jongens vanaf 13 jaar

Op het Griekse vasteland is begonnen met het gereedmaken van een eerste door Nederland gefinancierde opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen. De eerste groep jongeren, in de leeftijd van 13 tot 18 jaar, kan daar naar verwachting eind september terecht. Twee andere locaties zullen zo snel mogelijk daarna in bedrijf worden genomen, schrijft staatssecretaris Broekers in een brief aan de Tweede Kamer.

Nederland besloot in mei om geld uit te trekken voor opvanglocaties met plek voor steeds 48 jongeren uit de overvolle opvangkampen voor vluchtelingen op de Griekse eilanden. Het idee was dat er dan in drie jaar tijd tot maximaal 500 kinderen geholpen kunnen worden. Gisteren zei Broekers al dat ze de Tweede Kamer deze week over de stand van zaken zou informeren.

Broekers schrijft dat het aantal alleenstaande minderjarige vluchtelingen op dit moment op zo'n 4500 wordt geschat, van wie er tegen de 800 op de Griekse eilanden verblijven. Het gaat om ruim 90 procent jongens en het overgrote deel is waarschijnlijk ouder dan 14 jaar. Nederland heeft daarom voorgesteld om twee van de nieuwe locaties in te richten voor jongens en één voor meisjes. De laatste locatie zal ook geschikt zijn voor de eventuele opvang van minderjarige moeders met hun kinderen.

'Selectie en overplaatsing'

"De Griekse autoriteiten zullen zorgdragen voor de selectie en de overplaatsing van de alleenstaande minderjarige vluchtelingen", schrijft Broekers "Hier hebben noch de Nederlandse autoriteiten noch de ngo's een rol in, omdat de Griekse autoriteiten in beginsel verantwoordelijk zijn voor het Griekse asiel- en opvangsysteem."

Griekenland vraagt sinds eind vorig jaar aan andere EU-landen om 2500 kwetsbare vluchtelingenkinderen over te nemen uit de kampen op de eilanden. Elf landen hebben daar gehoor aan gegeven. Volgens Broekers heeft dat ertoe geleid dat er nu 205 kinderen elders in de EU zijn opgenomen. Nederland doet hier niet aan mee. Volgens het kabinet is het beter om in te zetten op structurele verbeteringen in Griekenland, dan om kinderen naar Nederland te halen