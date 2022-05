PEC valt hartstochtelijk aan, maar degradatie dreigt na 1-1 tegen Utrecht

Desespereert nimmer, is al sinds jaar en dag het credo bij de Zwollenaren. En hoewel het optreden tegen Utrecht voor PEC alle aanleiding gaf om er moedeloos van te worden, bleef het strijden tot de laatste snik. Na een late gelijkmaker van Daishawn Redan kon het duel in een enerverende slotfase nog alle kanten op.

PEC Zwolle heeft twee speelronden voor het eind een wonder nodig om degradatie uit de eredivisie te ontlopen. Thuis werd gelijkgespeeld tegen FC Utrecht, dat op zijn beurt nu zeker is van de Europese play-offs (1-1).

Zwolle presteert onder trainer Dick Schreuder als een middenmoter, in deze gekke competitie misschien wel als een ploeg die stiekem meedoet om de achtste plek. Maar de zwakke eerste seizoenshelft lijkt de club op te breken. Ondanks 27 punten, bijna ongekend veel voor een hekkensluiter, komt PEC maar niet weg uit die gevarenzone.

Zwaar programma Zwolle

Van de ploegen onderin had Zwolle op papier het zwaarste programma, maar het hoopte dan dat een subtopper als Utrecht met zijn hoofd al bij de Europese play-offs zat. Dat scenario leek zich ook te ontvouwen, met in de openingsfase de ene na de andere aanval voor de thuisclub.

Tegen de verhouding in lag de bal er ineens aan de andere kant in. Bij een ingestudeerde corner vond Adam Maher het hoofd van Hidde ter Avest.

Maar Zwolle gaf niet op, zelfs niet toen er nog meer tegenslagen volgden voor het elftal van Schreuder. Want een duwtje naar Pelle Clement was volgens scheidsrechter Pol van Boekel geen penalty waard. En nadat de gelijkmaker van Gervane Kastaneer al was gevierd, bleek het toch buitenspel.

