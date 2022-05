Loos alarm om koffer op Utrecht Centraal, treinverkeer hervat

Het treinverkeer van en naar Utrecht Centraal heeft enige tijd stilgelegen na de vondst van een achtergelaten koffer. De melding werd rond 21.00 uur gedaan, waarna de stationshal werd ontruimd.

De politie meldde even na 22.35 uur dat de koffer was onderzocht en dat het loos alarm was.

Het treinverkeer heeft een paar uur stilgelegen. Spoorbeheerder ProRail meldde dat de verstoring gevolgen had voor verschillende spoorverbindingen binnen de Randstad, Oost- en Noord Nederland. Het advies was om de reisplanner te raadplegen.