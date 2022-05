Willem II zet eindsprint door en is van laatste plaats af na winst op Heracles

De Tricolores hebben zich na de pijnlijke 4-0 nederlaag bij Go Ahead Eagles van een maand geleden goed hersteld. Er werd gewonnen van Vitesse en goed weerwerk geboden op bezoek bij PSV. Tegen Heracles liet de ploeg vanaf de eerste minuut zien zich niet neer te leggen bij degradatie.

Door de overwinning en het gelijkspel van PEC Zwolle tegen FC Utrecht (1-1) is Willem II in ieder geval van de laatste plaats af.

Willem II perst er de laatste weken een flinke eindsprint uit in de strijd tegen degradatie uit de eredivisie. Gesteund door het fanatieke thuispubliek hebben de Tilburgers zich dit keer langs Heracles Almelo geknokt: 2-0.

Heracles werd volledig overrompeld in de beginfase in het Koning Willem II Stadion. Na een kwartier stond de thuisploeg al voor. Verdediger Wessel Dammers tikte binnen. Kort daarna bracht Jizz Hornkamp het publiek in extase door de 2-0 binnen te koppen.