Haarlems Museum van de Geest is het Europees museum van het jaar

Het Museum van de Geest in Haarlem heeft de European Museum of the Year Award gewonnen. "Het museum onderzoekt de aard van de menselijke geest op een unieke, innovatieve manier", luidt het juryoordeel.

Het museum is in Haarlem gevestigd in het monumentale Dolhuys, in een pand waar vroeger een psychiatrisch instituut huisde. De collectie focust op stigma's rondom mentale gezondheid en zevenhonderd jaar zorggeschiedenis. Het museum werd in 2020 vernieuwd heropend, na een verbouwing van anderhalf jaar.

Daarnaast heeft het museum een galerij in de Hermitage in Amsterdam, gericht op zogenoemde outsider art. "De kunstenaars van de Outsider Art Galerie zijn een beetje 'anders'. Vaak hebben ze een verstandelijke of psychische beperking", zo omschrijft het museum de werken in Amsterdam.

Allard Pierson en Comenius

De jury prijst het Museum van de Geest onder meer omdat het het anders-zijn omarmt: "Het museum vertelt verhalen van mensen die gestigmatiseerd zijn en van de maatschappij zijn buitengesloten." Er waren tientallen Europese musea genomineerd, waaronder ook het Allard Pierson in Amsterdam en het Comenius Museum in Naarden.

De winnaar van vorig jaar was het Leidse natuurmuseum Naturalis, dat in augustus 2019 heropende na een verbouwing van vier jaar. De prijs is een initiatief van het European Museum Forum, en wordt uitgereikt aan musea die bijdragen aan een beter begrip van de wereld, vernieuwend zijn en museale standaarden verleggen.