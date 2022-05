De afgelopen maand coachte Van den Brom zijn team in zes wedstrijden van de groepsfase van de AFC Champions League. Met drie nederlagen, één gelijkspel en twee overwinningen haalde Al Taawoun de knock-outfase niet.

De 55-jarige trainer werd begin december vanwege tegenvallende resultaten ontslagen bij het Belgische Racing Genk. Eerder was de oud-international in België ook trainer van RSC Anderlecht. In Nederland coachte hij onder meer AZ, FC Utrecht en Vitesse.