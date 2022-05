Gebrekkige organisatie bij start W Series in Miami, vierde plaats Visser

De eerste race in het nieuwe seizoen van de W Series - de raceklasse voor vrouwen die opent in Miami, waar dit weekend ook de Formule 1 is - is gewonnen door de Britse titelverdediger Jamie Chadwick. De Nederlandse Beitske Visser en Emely de Heus werden vierde en twaalfde.

De race zal vooral herinnerd worden door de chaos die ontstond door de gebrekkige organisatie.

Een race waarin nauwelijks geracet wordt

Het nieuwe circuit in Miami toonde niet aan dat het zijn zaken op orde had. De race moest al snel worden stilgelegd wegens een crash van de Britse Alice Powell en het duurde zo'n twintig minuten voordat haar auto van het circuit verwijderd was en de race hervat kon worden.