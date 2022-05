Fortuna stunt dankzij doelpunten Flemming met zege bij subtopper Twente

Twente drukte Fortuna ver achteruit, maar de Limburgers weerden zich kranig en schuwden de strijd niet. Én Fortuna had Flemming. De man in vorm opende de score in de 25ste minuut. Hij schoot een voorzet van Ivo Pinto van rechts, nog aangeraakt door Paul Gladon, met links knap in de kruising. Twente had in Václav Cerný zijn gevaarlijkste aanvaller. De Tsjech stond voor het eerst sinds 14 januari 2021, 478 dagen geleden, in de basis.

Eerst de lat, dan een goal voor Van Wolfswinkel

Cerný, die hersteld van zijn knieblessure dit seizoen al vijftien keer inviel, bediende Ricky van Wolfswinkel bij de tweede paal, maar de spits gleed de bal op de lat. Daarna had Cerný zijn vizier niet op scherp staan. Hij schoot voorlangs.